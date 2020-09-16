Almanya, Yunan adalarından sığınmacıları kabul edecek

Almanya, Yunan adalarından sığınmacıları kabul edecek

Alman hükümeti Yunan adalarında bulunan 1553 sığınmacının ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

Yunanistan'ın Midilli adasında yer alan Moria mülteci kampında çıkan yangın nedeniyle binlerce sığınmacı ortada kalmıştı. Almanya'nın Yunanistan'dan mülteci almaya soğuk bakması nedeniyle ülkede protestolar düzenlenmişti.

Bu gelişmelerine ardından Almanya'nın sınırlı da olsa Yunan adalarından göçmen alacağı açıklandı.

1553 SIĞINMACI ALINACAK

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Yunanistan'daki 408 sığınmacı aileden 1553 kişinin Almanya'ya getirilmesine karar verdiği bildirildi.

Seibert, ayrıca ailesi bulunmayan 150 sığınmacı çocuk ve gencin daha Almanya'ya getirileceğini duyurdu.

Steffen Seibert, tedaviye muhtaç durumdaki 243 sığınmacı çocuk ve birinci derece akrabalarının Almanya'ya alınması sürecinin de devam ettiğini bildirdi.

ALMANYA, 2 BİN 750 SIĞINMACI ALMIŞ OLACAK

Almanya bu kararla son dönemde Yunanistan'a ait adalardan 2 bin 750 sığınmacının ülkeye girişlerine izin vermiş olacak.