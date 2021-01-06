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    Fransa'da her 3 günde 1 kadın öldürüldü

    Fransa’da 2020 yılında 97 kadın, eşi veya sevgilisi tarafından öldürüldü.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:04
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    Fransa'da her 3 günde 1 kadın öldürüldü

    Fransa’da 2018 yılında 120, 2019 yılında ise 152 kadın cinayeti işlendi.

    Fransa’da 2019 yılı kadın cinayetinde “kara yıl” olarak adlandırılırken, ülke genelinde kadın cinayetleri 2020 yılında da devam etti.

    Ülkede 2020 yılında 97 kadın cinayeti işlendi. Ortalama 3 günde bir kadın cinayetinin işlendiği Fransa’da, öldürülen kadınların yaşları 15 ile 92 arasında.

    KATİLLERİN YÜZDE 32,8'İ İNTİHAR ETTİ

    Yapılan incelemelere göre, kadınları öldüren şahısların yüzde 32,8’i cinayetin ardından intihar etti. Kurbanların yüzde 49,1’inin daha önce şiddet gördüğüne yönelik herhangi bir makama başvuruda bulunmadığı tespit edildi.

    Fransa da her 3 günde 1 kadın öldürüldü #1

    YASAKLARDA KADINA ŞİDDET ARTTI

    Fransa’da, 2020 yılında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin önceki yıllara göre düşüş gözlemlense de sokağa çıkma yasaklarının ve karantina önlemlerinin sık sık ilan edilmesine rağmen ülkede kadın cinayeti kaydedilmesi endişelendiriyor.

    Salgın sürecinde, özellikle sokağa çıkma yasağı döneminde kadına şiddet artarken, bu şiddetin hane dışına çıkmaması ve kadınların karakola gitmekte güçlük çekmesi sebebiyle verilerin gerçeğin altında kaldığı düşünülüyor.

    Özellikle sokağa çıkma sürecinde şiddet uygulayan eş ve sevgilileri ile aynı evde kalan kadınların dışarı çıkmaya cesaret edememesi, asıl sayıların daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

    Fransa da her 3 günde 1 kadın öldürüldü #2

    FRANSA YENİ YILA CİNAYETLE GİRDİ

    Öte yandan, 2021 yılının ilk cinayeti 3 Ocak’ta yaşandı. 19 yaşında bir genç, 16 yaşında olan sevgilisini ve 40 yaşındaki sevgilisinin annesini öldürüp polise teslim oldu.

    Fransa da her 3 günde 1 kadın öldürüldü #3

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