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    Fransa'da lise öğrencilerinden koronavirüs protestosu

    Fransa'da lise öğrencileri sıkılaştırılan koronavirüs önlemlerine rağmen, okullarda eğitime devam edilmesine karşı gösteri düzenledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.11.2020 - 14:08
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 14:09
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    Fransa'da lise öğrencilerinden koronavirüs protestosu

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan okulların önünde toplanan öğrenciler, yeterli sağlık protokolleri oluşturulana kadar okulların kapatılmasını talep etti.

    Boucher Lisesi'nin giriş kapısının önünde toplanan öğrenciler ellerindeki pankartlarla ve çöp kutularına vurarak durumu protesto etti.

    paris

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Bazı öğrenciler polislerle dalga geçerken, polisler öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

    Fransa'da öğrencilerin koronavirüs protestosu VİDEO

    Öğrenciler, sağlık önlemlerinin yeterli olmadığını, sınıf mevcutlarının azaltılmadığını, koridor ve kantinlerin çok kalabalık olduğunu belirtiyor.

    Paris

    paris

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