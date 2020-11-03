Fransa'da lise öğrencilerinden koronavirüs protestosu

Fransa'da lise öğrencileri sıkılaştırılan koronavirüs önlemlerine rağmen, okullarda eğitime devam edilmesine karşı gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan okulların önünde toplanan öğrenciler, yeterli sağlık protokolleri oluşturulana kadar okulların kapatılmasını talep etti.

Boucher Lisesi'nin giriş kapısının önünde toplanan öğrenciler ellerindeki pankartlarla ve çöp kutularına vurarak durumu protesto etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bazı öğrenciler polislerle dalga geçerken, polisler öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Fransa'da öğrencilerin koronavirüs protestosu VİDEO

Öğrenciler, sağlık önlemlerinin yeterli olmadığını, sınıf mevcutlarının azaltılmadığını, koridor ve kantinlerin çok kalabalık olduğunu belirtiyor.