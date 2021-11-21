Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3. yıldönümünde başken Paris'te protesto gösterisi düzenledi.

Fransa’da 2018’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler hareketinin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla halk yine sokaklardaydı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yüzlerce kişi tarafından başkent Paris’te protesto gösterisi düzenlendi. Protesto sırasında kamu görevlisine hakaretten 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Sarı Yelekliler, hareketin 3. yıldönümünde sokağa indi - Video

SAYI YELEKLİLER'İN EMBOL İSMİ HUGUET DE VARDI

Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, sık sık hükümet karşıtı slogan attı. Sarı Yeleklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodrigues’in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet de göstericiler arasında olduğu görüldü.

FRANSA, DÜNYANIN EN ÇOK VERGİLENDİRİLEN ÜLKESİ

"Sarı yeleklilerin galip geleceğini düşündüğümüz için buradayız" ifadelerini kullanan Huguet, Fransa’yı dünyanın en çok vergilendirilen ülkesi olduğunu belirterek, Fransız siyasetçilerini vatandaşların sorunlarını bilmemekle suçladı.

"EMEKLİLİKLERİMİZİ DÜŞÜRDÜLER"

Ayda bin eurıdan az emekli maaşı alan arkadaşı Georgette ile birlikte gösteriye katılan gelen Huguet, "Emekliliklerimizi düşürdüler. Ayrıca söz verdikleri 100 euro destek de blöf" dedi.

POLİSLE PROTESTOCULAR ÇATIŞTI

Protestolar sırasında Paris’in 13. bölgesinde olan Place d’Italie’de kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

MACRON KARİKATÜRÜ TAŞIYAN KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Üzerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yer aldığı müstehcen bir karikatürü taşıyan kamyonun şoförü de polis tarafından gözaltına alındı.

Macron karikatürü basılı kamyon şoförü tutuklandı - Video