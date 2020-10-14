Hollanda'da karantina uygulamaları geri geliyor

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgınında vakaların artması nedeniyle, bar ve restoranların kapatılması ve kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.

Avrupa'da azalan koronavirüs vakaları, ülkeleri yeniden normalleştirirken, uygulamaların yetersiz kalması ve toplumların yaz rehaveti yüzünden yeniden arttı. Bazı ülkeler yeniden kısıtlamalara gidiyor. Bunlardan biri de Hollanda.

BARLAR VE RESTORANLAR YENİDEN KAPATILIYOR

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin aldığı kararlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, gece yarısından itibaren restoran ve barların yeniden kapatılacağını bildirdi.

13 YAŞINDAN BÜYÜKLERE MASKE ŞARTI

Rutte, 13 yaşından büyükler için kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Baharda yaşananların tekrarlamasını istemiyoruz." dedi.

EV PARTİLERİ, 3'TEN FAZLA MİSAFİR YASAK

Ev partilerinin yasaklandığını dile getiren Rutte, evlere 3 kişiden fazla misafir kabul edilmemesini istedi. Rutte, toplu taşıma seferlerinin de azaltılacağını ifade ederek, "kısmi karantina"ya geçileceğini ve saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışının yasaklandığını kaydetti.

DURUM KÖTÜLEŞİRSE "TAM KARANTİNA"

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo De Jonge de durumun daha da kötüleşmesi durumunda tamamen karantinaya geçilmesinin "kaçınılmaz" olduğuna işaret ederek, "tedbirleri kaldırmanın en hızlı yolu, onları sıkıca uygulamaktır." diye konuştu.

Yeni tedbirler kapsamında amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinlikler çarşamba gecesinden itibaren yapılmayacak.

HOLLANDA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI ARTIYOR

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsü (RIVM) bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 7 bin 393 ve son bir haftada 43 bin 903 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti.

RIVM, ölü sayısının ise 150 artarak 6 bin 587'ye çıktığını açıklamıştı.

RIVM, son bir haftada tespit edilen vaka ve gerçekleşen ölüm sayısının önceki haftaya göre yüzde 60 arttığına dikkati çekmişti.