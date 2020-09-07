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    İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

    İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

    İngiltere, korona vakalarında yükseliş kaydedilen 7 Yunan adasından ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 07.09.2020 - 21:55
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    Dünya genelinde artışa geçen koronavirüs vaka sayısı, gevşeme döneminin ardından ülkeleri tedbirler almaya zorluyor.

    Bu kapsamda İngiltere, ülkeye girişlerde karantina şartı koştuğu ülkelere Yunanistan'ı da ekledi.

    14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

    Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı yazılı açıklamada, verilerin, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Yunan adalarından geleceklere karantina şartının getirilmesini önerdiğini kaydetti.

    Bakan Shapps, İngiltere'ye Crete, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakynthos adalarından çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini aktardı.

    Shaaps, güvenli olmayan ülkelerden geleceklere uygulanan 14 günlük karantina süresini kısaltmak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

    İNGİLTERE'NİN RİSKLİ ÜLKELER LİSTESİ

    İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

    İngiltere, daha önce İspanya, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve İsviçre'yi de "güvenli ülkeler" listesinden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

    İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenler için karantina zorunluluğu bulunmuyor.

    İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi #1

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