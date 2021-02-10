İngiltere seyahat yasaklı ülkeden girdiğini gizleyene 10 yıla kadar hapis cezası verecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelecek İngiliz vatandaşları, durumlarını gizledikleri halde 10 hapis cezası alacaklarını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, koronavirüsün yurt dışı kaynaklı yeni türleriyle mücadele kapsamında, seyahat yasağı uygulanan ülkelerden gelen İngiliz vatandaşlarına ve ülkede oturum iznine sahip kişilere otellerde 10 gün zorunlu karantina uygulamasına ilişkin detayları anlattı.

Hükümetin havalimanlarının çevresinde bulunan 16 otelden 4600 oda için sözleşme imzaladığını açıklayan Hancock, yolcuların karşılayacağı 10 günlük otel ücretini 1750 sterlin olarak belirlediklerini söyledi.

Hancock, yolcuların karantinanın 2'nci ve 10'uncu günlerinde Kovid-19 PCR testini yaptırmalarının zorunlu olacağını ve test ücretini de kendilerinin ödeyeceğini belirtti.

NEGATİF TESTİNİ GÖSTEREMEYENE PARA CEZASI

Ülkeye gelecek tüm yolcuların 72 saat içinde aldıkları negatif testlerini göstermelerinin zorunlu olduğunu hatırlatan Hancock, bunu yapmayanlara 1000 ile 2000 sterlin arasında para cezası verileceğini ifade etti.

YASAKLI ÜLKEDEN GELDİĞİNİ SAKLAYANA 10 YIL HAPİS

Hancock, seyahat yasağı konulan "kırmızı liste"deki ülkelerden İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra karantinaya girmeyenlere 5 bin ile 10 bin sterlin arasında para cezasının verileceği, ülkeye girmeden önceki 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan ve bunu saklamaya çalışanların 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Hancock, aldıkları önlemlerle vaka sayılarının yüzde 47 düştüğünü ve ülkedeki her 4 yetişkinden birini aşıladıklarını sözlerine ekledi.

İNGİLTERE'NİN KIRMIZI LİSTESİNDEKİ ÜLKELER

İngiliz hükümetinin daha önce açıkladığı "kırmızı liste"de Angola, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Burundi, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guyanası, Guyana, Lesotho, Malavi, Morityus, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Ruanda, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.