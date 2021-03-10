İsveç'te milletvekili İslam'a hakaret etti

İsveç'te göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı vekil Richard Jomshof, katıldığı bir televizyon programında "İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir" dedi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de "Çok kültürlülük" konulu tartışma programına katılan İsveç Demokratlar Partisi Milletvekili Richard Jomshof, Müslüman ülkelerde yaşayanları "şanssız" olarak nitelendirdi.

"ACI ÇEKİYORUM"

Jomshof, "Bu ülkelerde doğmak zorunda kalan tüm insanlarla beraber acı çekiyorum. Çünkü İslam iğrenç bir ideoloji ve dindir." diye konuştu.

TEPKİ ALDI

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi, Jomshof'un sözlerine Twitter hesabından tepki göstererek bu sözlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Stenevi, "İsveçli demokratlar, İslamofobiyi ve İsveç toplumunun büyük bir kısmına duydukları tiksintileri açığa vuruyor. Dini ne olursa olsun İsveç'te büyüyen çocukların nefretle karşılanmaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

YABANCI DÜŞMANI PARTİ

Liberal Merkez Partisi Genel Başkanı Annie Lööf de Twitter hesabından, İsveç Demokratlar Partisi'nin yabancı düşmanı, popülist bir parti olduğunu vurguladı.

Lööf, "Kendi İslamofobileriyle uğraşmıyorlar bile. İsveç'te her gün işe ya da okula giden Müslümanlar var. Bunları aşırıcılıkla ya da İslamcılıkla suçlamak doğru değil." şeklinde konuştu.