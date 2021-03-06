İsveç'te otobüste baltalı bir kişi, Müslümanları tehdit etti

İsveç'te otobüste baltalı bir kişi, Müslümanları tehdit etti

İsveç'in Malmö kentinde bir kişi, elindeki baltayla belediye otobüsüne binerek Müslümanlara tehditler savurdu.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, baltalı kişinin otobüse binerek "Müslümanlar nerede? Hepinizi öldüreceğim." şeklinde bağırdığı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Evelina Olsson, söz konusu kişinin kısa sürede tutuklandığını ve şahsın yakalanması sırasında polisi de tehdit ettiğini söyledi.

"AŞIRI SAĞCILAR FİTNE PEŞİNDE"

AA muhabirine açıklamada bulunan Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, aşırı sağcı ve ırkçıların Müslümanlar ve İsveçliler arasına fitne sokup olaylar çıkartmaya çalıştığının altını çizdi.

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde 3 Mart'ta 22 yaşlarında sığınmacı Afganistan vatandaşının bıçakla 8 kişiyi yaraladığı saldırıyı anımsatan Yüksel, "Saldırıyı gerçekleştiren şahsın büyük psikolojik sorunları olduğu ve ağır uyuşturucu haplar kullandığı ortaya çıktı. Savcıda saldırının terörle ilgisi olmadığı ve cinayete teşebbüsten soruşturma başlattığını duyurdu. Buna rağmen aşırı sağcı ve ırkçı çevreler olayı terör saldırısı gibi lanse edip kara propagandayla halkı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"İSVEÇ, DEMOKRASİ VE BARIŞ ÜLKESİ"

İsveç'in barış ve demokrasi ülkesi olduğunu kaydeden Yüksel, farklı dinlerden ve görüşlerden insanların birbiriyle uyum içinde yaşadığını, halkın aşırı sağcıların kara propagandasına kapılmamasını istedi.