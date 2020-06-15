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    Karadağ'da 21 gün sonra yeniden koronavirüs vakası

    Avrupa'da virüsün en son bulaştığı ülke Karadağ'da, 21 gün sonra yeniden koronavirüs vakası tespit edildi.
    • AA
    • 15.06.2020 - 06:01
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    Karadağ'da 21 gün sonra yeniden koronavirüs vakası

    Karadağ Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamada, 128 testten birinin pozitif çıktığı ifade edilerek, virüsün geçtiğimiz hafta Bosna Hersek'ten gelen ve kendini karantinaya alan bir kişide saptandığı belirtildi.

    Enstitü, 24 Mayıs'ta ülkede aktif vaka kalmadığını ve salgının sıfırlandığını açıklamıştı.

    Karadağ'da vaka sayısı 325'e yükselirken, 9 kişi hayatını kaybetti.

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