Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi

Karadağ'da muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanması, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Karadağ’ın başkenti Podgorica’da toplanan binlerce kişi geçen hafta seçimleri kazanan muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanmasını protesto etti.

"BURASI SIRBİSTAN DEĞİL" SLOGANLARI

Göstericiler, ellerinde Karadağ bayrakları sallarken, yüzlerce meşale yaktı.

Protestocular, gösteriler sırasında “Burası Sırbistan değil” ve “Karadağ’dan vazgeçmeyeceğiz” sloganları attılar.

SEÇİMİ SIRP SEMBOLLERİYLE KUTLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç liderliğindeki Batı yanlısı Sosyalist Demokrat Parti (DPS) resmi olmayan sonuçlara göre parlamento seçimlerini kaybetmiş, Sırp yanlısı Demokratik Cephe de dahil olmak üzere muhalefet partileri Sırp bayraklarını sallayarak, Sırp selamı olarak bilinen el hareketleri ile zafer kutlaması yapmışlardı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MUHALİFLE KAZANDI

Karadağ’da resmi seçim sonuçları açıklanmazken, Sırbistan ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak isteyen ve Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından desteklenen Sırp milliyetçi partilerinden oluşan Karadağ’ın “Karadağ’ın Geleceği İçin" koalisyonun oyların yüzde 33’ünden fazlasını aldığını iddia etmişti.