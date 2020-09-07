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    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi

    Karadağ'da muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanması, binlerce kişi tarafından protesto edildi.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 07:00
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    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi

    Karadağ’ın başkenti Podgorica’da toplanan binlerce kişi geçen hafta seçimleri kazanan muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanmasını protesto etti.

    "BURASI SIRBİSTAN DEĞİL" SLOGANLARI

    Göstericiler, ellerinde Karadağ bayrakları sallarken, yüzlerce meşale yaktı.

    Protestocular, gösteriler sırasında “Burası Sırbistan değil” ve “Karadağ’dan vazgeçmeyeceğiz” sloganları attılar.

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #1

    SEÇİMİ SIRP SEMBOLLERİYLE KUTLAMIŞLARDI

    Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç liderliğindeki Batı yanlısı Sosyalist Demokrat Parti (DPS) resmi olmayan sonuçlara göre parlamento seçimlerini kaybetmiş, Sırp yanlısı Demokratik Cephe de dahil olmak üzere muhalefet partileri Sırp bayraklarını sallayarak, Sırp selamı olarak bilinen el hareketleri ile zafer kutlaması yapmışlardı.

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #2

    RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MUHALİFLE KAZANDI

    Karadağ’da resmi seçim sonuçları açıklanmazken, Sırbistan ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak isteyen ve Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından desteklenen Sırp milliyetçi partilerinden oluşan Karadağ’ın “Karadağ’ın Geleceği İçin" koalisyonun oyların yüzde 33’ünden fazlasını aldığını iddia etmişti.

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #3

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #4

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #5

    Karadağ’da Sırp ulusal sembollerini kullanan muhalifler protesto edildi #6

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