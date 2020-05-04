Koronavirüse karşı yeni ilaç önerildi

Norveç kökenli ilaç firmasının ürettiği hapın, koronavirüs tedavisinde yüzde 80 olumlu sonuç verebileceği açıklandı.

İngiliz gazetesi Daily Mail’de yer alana habere göre; genel merkezi Norveç’in Bergen şehrinde bulunan ve İngiltere’nin Oxford şehrinde de yan kuruluşu bulunan BerGenBio şirketinin, başlangıçta kanser için geliştirdiği ‘bemcentinib’ ilacı, koronavirüsün hücrelere girmesini ve vücudun en önemli antiviral savunma mekanizmalarından birinin devre dışı bırakılmasını önleyerek virüse karşı koruma sağlıyor.

İNGİLTERE'DE DENENMEK İÇİN ARAŞTIRILIYOR

Habere göre ayrıca, ‘bemcentinib’ hükümet destekli çalışmalarda Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastanelerindeki hastalarda denenmek üzere hızla takip edilen bir düzine kadar ilaçtan biri.

"HAPIN YÜZDE 80 İŞE YARAMA OLASILIĞI VAR"

BerGenBio Genel Müdürü Richard Godfrey gazeteye yaptığı açıklamada, hapın hayat kurtaracağına dair 'son derece iyimser' olduğunu belirterek, "Bence hapın yüzde 80 işe yarama ve hastalara yarar sağlama olasılığı var. Daha büyük bir şey bekliyorum çünkü denenmiş olan her şeyden çok farklı. Virüsün hayatta kalmasını durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

"İMALATI DAHA KOLAY"

Godfrey ayrıca, 'bemcentinib'in 300 kanser hastasında denendiğini, iyi güvenlik kaydı olduğunu ve imalatının nispeten kolay olduğunu açıkladı. Haberde ayrıca, 120 deneme hastasından ilkine Southampton Genel Hastanesi'nde önümüzdeki birkaç gün içerisinde ilaç verilmesinin planlandığı ve sonuçların da Haziran'ın sonunda beklendiği belirtildi.