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- Moldova'da canlı yayında eski diplomatlar yumruklaştı
Moldova'da canlı yayında eski diplomatlar yumruklaştı
- İHA
- 24.07.2021 - 06:37
- Güncelleme : 24.07.2021 - 06:47
Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat, konuk oldukları bir televizyon programında birbirine girdi.
BARDAK FIRLATINCA TOKAT VE YUMRUK YEDİ
Canlı yayında giderek hararetlenen tartışma, tokat ve yumruklarla son buldu. Tofilat’a masada duran su dolu bardağı fırlatan Kosovan, karşı taraftan tokat ve yumruk darbeleri alarak bilinç kaybı yaşadı.
Moldova'da canlı yayında eski diplomatlar yumruklaştı-Video
KAVGA SONRASI BARIŞTILAR
Ülkede geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi.
Program sunucusu Dmitriy Mişin programdan sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat’ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayınladı.