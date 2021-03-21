Polonya’da bir ağaçta, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Polonya'da ormandaki bir ağaçta, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Polonya’nın güneydoğusunda bulunan Pulawy kasabasına bağlı Anielin köyü yakınlarında bir ağaçta, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

ORMANDA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN FARK ETTİ

İsmi açıklanmayan bir kişi, ormanda yürüyüş yaparken tesadüfen bir ağacın dalları arasında duran bir demir parçası fark etti. Cismin ne olduğunu tam olarak anlamayan şahıs, 2. Dünya Savaşı’nda büyük çarpışmalara sahne olmuş Polonya’da toprak altında, denizde hala çok sayıda patlayıcı bulunduğu için durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin yaptığı ilk inceleme sonucu cismin bomba olduğu belirlendi.

AĞACA YERLEŞTİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Ormana bomba imha ekipleri sevk edildi. Söz konusu cismin 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan SD1 hava bombası olduğunu tespit eden bomba imha uzmanları, bombanın savaş devam ederken ya da savaşın hemen sonrasında ağacın dalları arasına yerleştirilmiş olabileceğini belirtti. Hangi amaçla, kim tarafından ormandaki ağaca konulduğu bilinmeyen paslı hava bombası, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi.