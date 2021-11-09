Euro
11.2421
0.18%
Dolar
9.695
0.18%
Altın
568.58
0.17%
Borsa
1.609
0%
Bitcoin
654.789
3.52%
BTXN Coin
22.92
-2.59%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu

    Prahova kentine inen bir anne ayı ve yavrusu ile karşılaşanlar, korku dolu anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 05:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu

    Romanya'nın Prahova kentinde evlerin arasındaki patika yol, adeta korku tüneline dönüştü. Oradan geçmek isteyen bölge sakinleri ayılarla burun buruna geldi.

    Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    MERDİVENDEN ÇIKARKEN AYILARLA KARŞILAŞTI

    Ayılardan habersiz bir kadın ise merdivenleri tırmandıktan saniyeler sonra görüntülendi.

    Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu - Video

    İNSANLARI KOVALADILAR, ÇİTLERE ZARAR VERDİLER

    Can havliyle ayılardan kaçan bir başka kadın da kendini bahçeye zor attı. Ayılar insanları kovalamakla yetinmedi. Evleri çevreleyen çitlere de zarar verdi.

    Romanya da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu #1

    ROMANYA'DA 6 BİN BOZ AYI YAŞIYOR

    Romanya’da bu tür olaylara zaman zaman rastlanıyor. Ülke genelinde vahşi doğada 6 bin boz ayı bulunduğu tahmin ediliyor.

    Romanya da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir