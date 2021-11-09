Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu

Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu

Prahova kentine inen bir anne ayı ve yavrusu ile karşılaşanlar, korku dolu anlar yaşadı.

Romanya'nın Prahova kentinde evlerin arasındaki patika yol, adeta korku tüneline dönüştü. Oradan geçmek isteyen bölge sakinleri ayılarla burun buruna geldi.

Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

MERDİVENDEN ÇIKARKEN AYILARLA KARŞILAŞTI

Ayılardan habersiz bir kadın ise merdivenleri tırmandıktan saniyeler sonra görüntülendi.

Romanya'da kente inen ayı ile yavrusu paniğe neden oldu - Video

İNSANLARI KOVALADILAR, ÇİTLERE ZARAR VERDİLER

Can havliyle ayılardan kaçan bir başka kadın da kendini bahçeye zor attı. Ayılar insanları kovalamakla yetinmedi. Evleri çevreleyen çitlere de zarar verdi.

ROMANYA'DA 6 BİN BOZ AYI YAŞIYOR

Romanya’da bu tür olaylara zaman zaman rastlanıyor. Ülke genelinde vahşi doğada 6 bin boz ayı bulunduğu tahmin ediliyor.