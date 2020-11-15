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    Romanya'da koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü

    Romanya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 04:14
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    Romanya'da koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü

    Romanya’nın kuzeyinde yer alan Piatra Neamt kentinde koronavirüs hastalarının bulunduğu hastanenin yoğun bakım bölümünde yangın çıktı.

    YOĞUN BAKIMDAKİ 10 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

    Çıkan yangında yoğun bakımda bulunan 10 hasta hayatını kaybederken, 1’i doktor 7 kişi ağır şekilde yaralandı.

    Yerel Acil Durumlar Müfettişliği Sözcüsü Irina Popa yaptığı açıklamada, yangının Piatra Neamt kentindeki devlet hastanesinde koronavirüs hastaları için ayrılan yoğun bakım koğuşunda çıktığını aktardı.

    Romanya da koronavirüs hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü #1

    "YANGIN, BÜYÜK İHTİMAL KISA DEVRE KAYNAKLI"

    Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru yerel basına verdiği demeçte, yangının "büyük ihtimalle bir kısa devreden kaynaklandığını" ifade ederek, hastaların yakın şehirlerdeki diğer hastanelere transfer edildiğini açıkladı.

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