Avrupa'da doğalgaz krizi: Kritik seviyeye düştü

Avrupa'da enerji alarmı...

Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış sezonunun devam etmesiyle birlikte Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç'in depolardan gaz çekmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 17 SEVİYELERİNDE

Birliğin en büyük tüketicileri olan Almanya, Fransa ve Hollanda'da doluluk oranının ortalama yüzde 17,4 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Stokların gelecek sezon öncesi hedeflenen düzeye ulaşamayabileceğini vurgulayan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, küresel ısınma beklentilerine rağmen mevcut soğuk havanın tüketimi artırdığını ve depolardaki gaz miktarının bir sonraki dönem başında yüzde 70'e dahi ulaşamayabileceğini öngördü.

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN ERKEN DOLUM ÇAĞRISI

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve İran savaşı nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan aksaklıklar, AB yönetimini harekete geçirdi.

Avrupa Komisyonu, üye ülkelere küresel yakıt piyasalarındaki belirsizlikler ve yükselen fiyatlar nedeniyle doğalgaz depolarını nisan ayından itibaren doldurmaya başlama çağrısı yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Komisyon, kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda arz güvenliği konusunda acil bir tehdit olmadığını yinelemekle birlikte, hükümetlerin artan maliyetlere karşı hazırlıklı olmasını istedi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran gerilimi sonrası Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 70'ten fazla artış gösterdi.

LOJİSTİK HATLARDA AKSAMA YAŞANIYOR

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlikler, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) akışının beşte birini risk altına soktu.

İran'ın saldırıları neticesinde Katar'ın LNG ihracat kapasitesinin yüzde 17'sinin devre dışı kaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Gaz Altyapısı verilerine göre, AB genelindeki depolama kapasitesi yılın bu dönemi için alışılmadık derecede düşük bir seviye olan yüzde 28'de seyrediyor.

Bazı ülkelerde stokların tükenme noktasına geldiği, Hollanda'da doluluk oranının yüzde 6'ya kadar düştüğü bildirildi.

Komisyon sözcüsü ise mevcut arzın büyük oranda Norveç ve ABD kaynaklı olduğunu, bu nedenle Orta Doğu'daki çatışmalardan doğrudan bir arz kesintisi yaşanmadığını açıkladı.

Hükümetlerin kış öncesi depolama hedeflerini esneklik payını kullanarak yüzde 90'dan yüzde 80'e çekebilecekleri de ifade edildi.