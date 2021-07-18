Avrupa'da etkili olan sele kapılan Türk çifti, Avusturyalı komşusu kurtardı

Avrupa'da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, Avusturya'da yaşayan Türk çift, ölümden döndü. Sele kapılan çifti, Avusturyalı komşularının kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Avrupa'yı sel vurdu..

Almanya'dan sonra Avusturya ve Belçika'da da etkili olan sağanak ve kötü hava koşulları, birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Salzburg eyaletindeki birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkilerken, selin en çok etkili olduğu Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Karaaslan çiftinin de ölümle karşı karşıya gelmesine neden oldu.

5 DAKİKADA SU 1,5 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Salih Karaaslan, AA muhabirine, Hallein’ın merkezinde restoran işlettiklerini, yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde suların birikmeye başladığını fark ettiğini ve durumu o sırada dinlenmekte olan eşine aktardığını söyledi.

Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede suyun 1,5 metreye kadar yükseldiğini belirten Karaaslan, sele kapılmış bir aracın evlerinin önünde geçtiğini görünce hemen kendi arabasını güvenli bir yere park ettiğini kaydetti. Karaaslan, sele kapılan üç aracın bulundukları yerdeki nehrin üzerindeki köprüyü tıkadığını bu durumun suyun daha da artmasına yol açtığını ifade etti.

"HER YERİ ARADIK AMA SONUÇ ALAMADIK, YA KARŞIYA GEÇECEKTİK YA BOĞULACAKTIK"

Daha sonra restorandan eşini alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini ancak bu sırada eşinin selin şiddeti karşısında şoka girdiğini ve bir müddet bulundukları yerden hareket edemediklerini aktaran Karaaslan, "Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık." diye konuştu.

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SELE KAPILDILAR

Karaaslan, yolun karşısına geçerken eşi Ayşe'nin suyun şiddetine dayanamadığını ve sürüklenmeye başladıklarını belirterek "Suyun içinde sürüklenirken ben bir yandan eşimi kazağından yakaladım bir yandan da mücadeleye devam etmeye çalıştım. O esnada sağ olsun Avusturyalı komşu suya atladı, onun da yardımıyla suyun şiddetli olduğu yerden kendimizi kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"AVUSTURYALI KOMŞUMUZ GÖZÜNÜ KIRPMADAN SUYA ATLADI"

Karaaslan, "Yan komşumuz Alexander Eisenmann bizi suda görünce sağ olsun gözünü kırpmadan suya atladı ve bize yardım etti.” dedi. Selden kurtulduktan sonra yüksek bir duvarın üzerine çıkarak itfaiyenin kedilerini kurtarmalarını beklediklerini dile getiren Karaaslan, eşinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiklerini söyledi.

BÜYÜKELÇİ VE BAŞKONSOLOS HEMEN İRTİBATA GEÇTİ

Olayın hemen sonrasında hem Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun hem de Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın kendilerini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu aktaran Karaaslan, "Sağ olsunlar bizi aradılar, 'Nasıl yardımcı olabiliriz, neye ihtiyacınız var' diye sordular. Şu an birçok kişi ve kurumun yardımıyla toparlanmaya çalıştığımızı ve herhangi bir şeye ihtiyacımızın olmadığını söyledim kendilerine, yalnız pasaport ve bazı evraklarımız da ne yazık ki suya kapıldı. Bu hususta Başkonsolos bey her türlü yardımı yapacaklarını söyledi bize." dedi. Hallein'de selde en çok hasar gören iki işletmeden birinin kendi restoranları olduğunu vurgulayan Karaaslan, işletmelerinin selden çok ciddi etkilendiğini, tamamen kullanılmaz hale geldiğini, 100 bin avroya yakın zararlarının olduğunu aktardı.

"ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ"

Ayşe Karaaslan da çok kötü bir felaket yaşadıklarını belirterek "Avusturya’da 4 yıldır yaşıyorum, sele kapıldığımda Türkiye’de yaşayan çocuklarım aklıma geldi, başka bir şey düşünemedim." diye konuştu. Vücudunun selde sürüklenen tarafında açık yaraların oluştuğunu, hastanede tedavi edildikten sonra iş yerlerine geldiklerini dile getiren Ayşe Karaaslan, sel sularının harap ettiği restoranlarını onarmak için çalıştıklarını aktardı.

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AVUSTURYALI KOMŞU EISENMANN: BENİM İÇİN KİM OLDUKLARI ELBETTE HİÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİ

AA muhabirine konuşan Avusturyalı Eisenmann, Karaaslan çiftinin restoranlarının bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın sahibi olduğunu, olay sırasında binaya su girmesini engellemek için önlem almaya çalıştığını anlattı.

Eisenmann, oğlunun kendisine seslenerek, 2 kişinin suya kapıldığını söylediğini aktararak, hemen suya girdiğini, Karaaslan çiftine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ancak suyun basıncının çok şiddetli olduğunu dile getirdi. Olayın sıcaklığıyla ilk anda sele kapılan kişileri tanıyamadığını, daha sonra yan komşusu olduklarını fark ettiğini anlatan Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." diye konuştu.

Eisenmann, hep birlikte sudan kurtulmayı başardıklarını ve suyun daha az etkili olduğu alana ulaştıklarını ifade etti. Daha sonra Karaaslan çiftinin burada bir duvarın üzerine tırmandığını, itfaiyeden yardım gelmesini beklediğini söyleyen Eisenmann, kendisinin ise farkı bir yol kullanarak yaşadığı eve dönmeyi başardığını kaydetti.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN ARAMASI ÇOK İÇTEN VE SAMİMİYDİ"

Eisenmann, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beni aramış olmasından çok mutlu oldum. Çok içten ve samimiydi, bana teşekkür etti, yardım teklifinde bulundu." ifadesini kullandı.

Böyle bir telefonu hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını vurgulayan Eisenmann, önce kendisiyle Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın daha sonra da Büyükelçi Ozan Ceyhun'un irtibata geçtiğini anlattı. Eisenmann, Hallein'da durumun düne oranla çok daha iyi olduğuna işaret etti.

Ancak sel sularının hala birçok evin kiler ve mahzeninden tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayan Eisenmann, yaşanan afetin izlerini silmek için herkesin el birliğiyle çalıştığının, böyle zor zamanlarda insanların birbirleriyle dayanışma içinde hareket etmesinin çok memnun edici olduğunun altını çizdi.

BELÇİKA'DA SELDEN ÖLÜMLER ARTIYOR

Belçika'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ölü sayıları da artıyor.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 163 KİŞİ ARANIYOR

Nehirlerin alçalması ve suların çekilmesi ile kurtarma çalışmaları başlamış; 31 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kaybolan 163 kişi aranıyor, bir yandan da temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Belçika'da sel felaketi VİDEO

37 BİN HANEYE HALA ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Başbakan Alexander de Croo, dün yaptığı açıklamada, ülke çapındaki hasarın çok büyük olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) dayanışma fonunun etkinleştirilmesini isteyeceğini söylemişti. Selden etkilenen eyaletlerde toplam 37 bin haneye hala elektrik verilemiyor.

Belçika hükümeti, 20 Temmuz’da milli yas ilan etmiş, 21 Temmuz’daki bağımsızlık kutlamalarını iptal etmişti. Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.