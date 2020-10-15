Avrupa'da ikinci dalga: Tedbirlerle beraber stokçuluk da geri geldi

Avrupa genelinde koronavirüs vakalarındaki günlük artış yeni tedbirlere neden olurken, tedirgin olan halk yine marketlere akın etti.

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınında, yaz döneminde tedbirlerin gevşetilmesi ikinci dalgaya neden oldu.

İlk dalgada Avrupa ülkelerini kasıp kavuran salgın, yeniden yükselişe geçti.

Başta Fransa ve İspanya olmak üzere günlük vaka sayıları 20 binlere kadar ulaştı.

YASAKLAR GERİ GELİYOR

Her gün vaka sayılarında yeni rekorlar kıran ülkelerde, yönetimler gevşetilen salgın tedbirlerini yeniden gündeme aldı.

İngiltere'de 3 aşamalı uyarı sistemi devreye alınarak, riskli bölgelerde sosyal hayatı tamamen durdurma yoluna gidilirken, Fransa'da 8 büyük şehirde 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasakları yeniden uygulamaya başlanacak.

Hal böyle olunca, ilk dalgada uygulanan genel sokağa çıkma yasakları ve sınırların kapatılması gibi tedbirlerin de tekrar devreye sokulabileceği söylentileri halkı tedirgin etti.

ALMANLAR STOK YAPMAYA BAŞLADI

Avrupa genelinde mart-nisan aylarında görülen market izdihamları yeniden başladı.

Alman halkı yasaklar gelmeden alışverişe çıktı.

Sokağa çıkma yasakları gelmeden yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamak isteyen Almanlar, marketlerde yoğunluğa ve rafların boş kalmasına neden odu.