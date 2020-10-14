Avrupa'da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı

Salgında muhtemel ikinci dalgaya hazırlanan Avrupa ülkeleri, yeni önlemleri devreye aldı.

Koronavirüs salgınında kötü günler geçiren Avrupa kıtası, olası ikinci dalgaya karşı tedbirlerini artırdı.

Çek Cumhuriyeti, okul ve eğlence mekanlarını kapatma kararı aldı. Ülkede salı gününden itibaren 3 haftalık kısmi karantina ilan edildi.

Üniversite yurtları da önlemler çerçevesinde kapatılan yerler arasında bulunuyor.

HOLLANDA'DA SERT TEDBİRLER

Sert tedbirler alan ülkelerden biri de Hollanda oldu. Rapor edilen enfeksiyonlarda dramatik artışın yaşandığı ülkede restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları 1 ay süreyle kapatıldı.

GECE ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

BBC News'in aktardığına göre, Hollanda'da ayrıca saat 20.00'den sonra alkol satışı yasaklandı. Başbakan Mark Rutte, "Bu virüsü yenmek için kullanmamız gereken çekiç, yeterince büyük olmalı." dedi.

Sıkı önlemlerin insanların canını yakacağını bildiğini dile getiren Rutte, ancak salgınla mücadelede tek yolun bu olduğunu söyledi.

FRANSA'DA SOKAK YASAĞI HAZIRLIĞI

Fransa'da sokağa çıkma yasağı getirilebileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, başkent Paris ve diğer şehirler için detaylı açıklama yapacağı kaydedildi.

Fransa merkezli BFM Televizyonu'na göre, Paris ve Lille gibi şehirlerde akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

KUZEY İRLANDA'DA OKULLAR KAPATILDI

İspanya'nın Katalonya bölgesi de geçici önlemler almayı değerlendiriyor.

Birleşik Krallık'ta ise Kuzey İrlanda, pazartesi gününden itibaren okulları 2 hafta süreyle kapatacak.

POLONYA VE BELÇİKA'DA SON DURUM

Polonya'da son 24 saatte 116 ölüm yaşandı. Bu sayı, salgının başladığı günden beri en yüksek veri olarak kayıtlara geçti.

Belçika'da yetkililer, mevcut vaka oranının artmaya devam etmesi halinde ülkenin 2 bin kişilik yoğun bakım yatak kapasitesinin tamamının kasım ortasına kadar dolacağı uyarısı yaptı.