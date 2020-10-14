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    Avrupa'da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı

    Salgında muhtemel ikinci dalgaya hazırlanan Avrupa ülkeleri, yeni önlemleri devreye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 16:47
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    Avrupa'da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı

    Koronavirüs salgınında kötü günler geçiren Avrupa kıtası, olası ikinci dalgaya karşı tedbirlerini artırdı.

    Çek Cumhuriyeti, okul ve eğlence mekanlarını kapatma kararı aldı. Ülkede salı gününden itibaren 3 haftalık kısmi karantina ilan edildi.

    Üniversite yurtları da önlemler çerçevesinde kapatılan yerler arasında bulunuyor.

    HOLLANDA'DA SERT TEDBİRLER

    Sert tedbirler alan ülkelerden biri de Hollanda oldu. Rapor edilen enfeksiyonlarda dramatik artışın yaşandığı ülkede restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları 1 ay süreyle kapatıldı.

    GECE ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

    BBC News'in aktardığına göre, Hollanda'da ayrıca saat 20.00'den sonra alkol satışı yasaklandı. Başbakan Mark Rutte, "Bu virüsü yenmek için kullanmamız gereken çekiç, yeterince büyük olmalı." dedi.

    Sıkı önlemlerin insanların canını yakacağını bildiğini dile getiren Rutte, ancak salgınla mücadelede tek yolun bu olduğunu söyledi.

    Avrupa da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı #1

    FRANSA'DA SOKAK YASAĞI HAZIRLIĞI

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı getirilebileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, başkent Paris ve diğer şehirler için detaylı açıklama yapacağı kaydedildi.

    Fransa merkezli BFM Televizyonu'na göre, Paris ve Lille gibi şehirlerde akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

    Avrupa da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı #2

    KUZEY İRLANDA'DA OKULLAR KAPATILDI

    İspanya'nın Katalonya bölgesi de geçici önlemler almayı değerlendiriyor.

    Birleşik Krallık'ta ise Kuzey İrlanda, pazartesi gününden itibaren okulları 2 hafta süreyle kapatacak.

    Avrupa da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı #3

    POLONYA VE BELÇİKA'DA SON DURUM

    Polonya'da son 24 saatte 116 ölüm yaşandı. Bu sayı, salgının başladığı günden beri en yüksek veri olarak kayıtlara geçti.

    Belçika'da yetkililer, mevcut vaka oranının artmaya devam etmesi halinde ülkenin 2 bin kişilik yoğun bakım yatak kapasitesinin tamamının kasım ortasına kadar dolacağı uyarısı yaptı.

    Avrupa da ikinci koronavirüs dalgasına karşı yeni tedbirler alındı #4

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