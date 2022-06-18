Avrupa’da sıcak hava dalgası

Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Afrika’dan gelen benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının Avrupa’da etkili olmaya başladığını duyurdu. Türkiye ise bu dalgadan etkilenmeyecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMO) erken gelen hava sıcaklıkları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Afrika’dan ‘alışılmadık derecede erken ve yoğun bir sıcak hava dalgasının’ Avrupa’ya yayılacağı ifade edildi.

"İklim değişikliğinin bir sonucu..."

DMO’nun açıklamasında bu sıcak hava dalgasının, Azor adaları ve Madeira arasındaki Atlantik alçak basınç sistemi tarafından beslendiği ve batı Avrupa'da sıcak havanın yükselmesini desteklediği aktarıldı.

DMO, Avrupa’nın birçok bölümlerinde ‘kuraklığın’ sıcak havayla birlikte etkili olacağı belirterek “İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ısı dalgaları daha erken başlıyor ve ısıyı tutan sera gazlarının rekor yoğunlukları nedeniyle daha sık ve şiddetli hale geliyor. Bugün tanık olduğumuz şey, geleceğin bir öngörüsüdür.” açıklamasını yaptı.

Avrupa’da son durum

İsviçre Meteoroloji yetkilileri ülkede sıcaklıkların 30 derece üstü olacağını belirtirken, kent ile kırsal kesimdeki hava sıcaklığı arasındaki farkın 6 dereceye ulaştığını vurguladı.

Değerlendirmede “Fark özellikle geceleri belirgindir. Bunun nedenlerinden biri, binalarda ve altyapıda kullanılan malzemelerin daha fazla ısıyı emmesidir.” denildi.

İspanya ve Portekiz

Yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’da ulusal meteoroloji servisi AEMET, ülkenin iç kesimlerindeki sıcaklıkların bu hafta art arda ülkenin bazı bölgelerinde 40 dereceyi aştığını ve orta İspanya'daki Toledo eyaletinde 43 dereceye ulaştığını açıkladı.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA), bu yıl 1931'den bu yana en sıcak Mayıs olduğunu açıklarken şiddetli kuraklığın bölgenin yüzde 97'sini etkilediğini ifade etti.

Fransa’da sıcaklık 42 derecenin üstünde olacak

Fransa meteoroloji yetkilileri, dün ve bugün uyarı yaparak sıcaklıkların bu hafta sonu yer yer 42 derecenin üstüne çıkacağını duyurdu.

Yetkililer, erken ve yoğun ısı dalgası nedeniyle bazı bölgelerde rekor sıcaklık kaydedildiği ve orman yangını tehlikesi konusunda uyardı.

Avrupa’daki sıcak hava dalgası Türkiye’ye ulaşır mı?

Batı Avrupa’yı etkisi altına alıp Belçika’ya kadar ulaşan mevsim normalleri sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Türkiye’nin Avrupa’dan farklı bir basınç sisteminin etkisinde olduğunu vurgulayarak bu sıcak hava dalgasının Türkiye’de etkili olmayacağını belirtti.

‘Bizim açıklamalarımızı referans alın’

Yağan, ülkemizde yer yer yağışlı havanın Çarşamba gününe kadar devam edeceğini, Avrupa’daki durumun Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yakından takip edildiğini ifade etti.

Yağan, MGM’nin vatandaşlara web sitesi ve cep telefonu uygulamasından meteorolojik tahminleri, değerlendirmeleri ve gerektiğinde uyarıları ‘zamanında’ yayınlandığını vurgulayarak, öncelikli olarak MGM’nin açıklamalarının referans alınması gerektiğini ifade etti.