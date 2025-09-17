Avrupa'da sıcaktan en fazla ölüm Roma'da kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa kıtası bu yaz, kayıtlardaki en sıcak dördüncü yaz mevsimini yaşadı.

2025'te iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışına bağlı en fazla ölüm 4 bin 597 kişi ile İtalya'da kayıtlara geçerken İspanya'da 2 bin 841, Almanya'da 1477, Fransa'da 1444, Birleşik Krallık'ta 1147 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehir bazında en fazla ölüm 835 ile İtalya'nın başkenti Roma'da kaydedilirken bu kenti 630 ölümle Yunanistan'ın başkenti Atina, 409 ölümle Fransa'nın başkenti Paris, 387 ölümle İspanya'nın başkenti Madrid takip etti.

YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için giderek artan bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunulan araştırmada, yüksek sıcaklıklara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85'ini, yaşları 65'in üzerindeki kişilerin oluşturduğu belirtildi.

EN HIZLI ISINAN KITA

Avrupa’nın en hızlı ısınan kıta olarak daha sıcak yazlar yaşamaya devam edeceği vurgulanan araştırmada, bu durumun, yaşlıların hayatını tehlikeye atacağı ve sağlık sistemlerini zorlayacağı kaydedildi.