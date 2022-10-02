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    Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

    Rusya'nın Ukrayna'da 4 bölgeyi yasa dışı ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.
    • 02.10.2022 - 23:31
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 23:32
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    Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

    Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya yardım etmesi talep edildi.

    'Kiev'e askeri yardım artırmalı'

    Söz konusu ülkelerin, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya’nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.

    Zelensky, NATO'ya kayıt başvurusunda bulunmuştu

    Rusya, 30 Eylül’de Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.

    Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna ya askeri yardım çağrısı #1


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