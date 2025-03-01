Avrupalı liderlerden Zelensky’e destek mesajları

İHA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında Oval Ofis’te yüksek tansiyonlu tartışma ve konuk devlet başkanına saygısızlık suçlamalarının ardından, Avrupalı liderlerden Zelensky’e birbiri ardına destek mesajları geldi.

VON DER LEYEN: ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Onurunuz, Ukrayna halkının cesaretini yüceltiyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Sevgili Başkan Zelenskiy, asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

KALLAS: ÖZGÜR DÜNYANIN YENİ BİR LİDERE İHTİYACI VAR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Ukrayna, Avrupa’dır. Ukrayna’nın yanındayız. Ukrayna’nın saldırılara karşı mücadeleye devam edebilmesi için yardımımızı artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu meydan okumayı kabul etmek, biz Avrupalılara düşüyor" diye yazdı.

ALMANYA'NIN MÜSTAKBEL LİDERİ MERZ: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ

Almanya'daki seçimlerin ardından yeni şansölye olmasına kesin gözüyle bakılan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz, "Sevgili Vladimir Zelensky, iyi zamanda da zor zamanda da Ukrayna’nın yanındayız. Bu korkunç savaşta, saldırgan ve kurbanı asla birbirine karıştırmamak gerekiyor" dedi.

NOVERÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STOERE: CİDDİ VE MORAL BOZUCU

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Beyaz Saray’da yaşananların ciddi ve moral bozucu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın halen ABD yardımına muhtaç olduğunu ifade eden Stoere şu ifedeleri kullandı:

"Zelensky, Ukrayna’da güçlü ve Avrupa’da geniş çaplı bir desteğe sahip. Kendisi, Rusya’nın saldırısı altında, son derece zorlu ve acımasız bir süreçte halkına liderlik etti. Trump’ın Zelensky’i Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmak pahasına riskli bir oyun oynamakla suçlaması son derece mantıksız bir iddia ve bu açıklamayla arama mesafe koyuyorum. Norveç, özgürlük mücadelesinde Ukrayna’nın yanındadır. Trump yönetiminin, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın önemini anlamasını umut ediyoruz"

POLONYA BAŞBAKANI TUSK: YLANIZ DEĞİLSİNİZ

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen ve Ukrayna’ya komşu ülkelerden biri olan Polonya’nın Başbakanı Donald Tusk ise "Sevgili Zelensky ve sevgili Ukraynalı dostlarımız, yalnız değilsiniz." diye yazdı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ: İSPANYA YANINIZDA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise sosyal medya üzerinden İspanyolca, İngilizce ve Ukrayna dilinde paylaştığı mesajda, "Ukrayna, İspanya yanınızda" diye yazdı.

ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI TSAHKNA: AVRUPA’NIN DESTEĞİNİ ARTIRMA ZAMANI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna şöyle yazdı:

"Barışın önündeki tek engel, Putin’in bu saldırganlık savaşını devam ettirme kararıdır. Eğer Rusya saldırmaya son verirse, ortada bir savaş kalmaz. Eğer Ukrayna savaşmayı bırakırsa, geriye Ukrayna diye bir şey kalmayacaktır. Estonya’nın Ukrayna’ya desteği sarsılmaz bir şekilde sürmektedir. Avrupa’nın desteğini artırma zamanı"

ZELENSKY, FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON VE NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Oval Ofis’teki olaylı toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin detay açıklanmadı.