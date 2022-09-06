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    Avrupalılar ekonominin gidişatından kaygılı

    Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar arasında Avrupa ekonomisinin kötü gittiği algısı yükseldi.
    • 06.09.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:10
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    Avrupalılar ekonominin gidişatından kaygılı

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde düzenli olarak yapılan Eurobarometer anketinde, Avrupa vatandaşlarına ekonominin durumu da soruldu.

    Kendi ülkelerinin ekonomilerinin kötü olduğunu düşünenlerin oranı kış döneminden bu yana 5 puan artışla yüzde 64, AB ekonomisini kötü bulanların oranı 7 puan artarak yüzde 51 oldu.

    Avrupalıların çoğu olumsuz beklenti içerisinde

    Gelecek 12 ayda ekonominin durumuna ilişkin beklenti sorulduğunda Avrupalıların çoğu olumsuz beklenti dile getirdi.

    Kendi ülkesinin ekonomisinin daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı 22 puan artarak yüzde 53 olurken "daha iyi olur" diyenlerin oranı 12 puan düşerek yüzde 16 olarak kaydedildi.

    AB ekonomisinin daha kötü olacağını söyleyenlerin oranı 18 puan artışla yüzde 42'ye çıktı, "daha iyi olur" diyenler ise 9 puan düşüşle yüzde 16 oldu.

    Ana kaygıların başında fiyat artışları bulunuyor

    AA'nın aktardığına göre Avrupa vatandaşlarının ana kaygılarının başında ise fiyat artışları bulunuyor.

    Ankette, AB genelinde ana kaygı unsuru yüzde 34 ile fiyat artışları, enflasyon ve yaşam maliyeti, yüzde 28 ile enerji arzı, yine yüzde 28 ile uluslararası durum, yüzde 20 ile çevre ve iklim değişikliği, yüzde 19 ile ekonomik durum olarak gösterildi.

    Avrupalılar ekonominin gidişatından kaygılı #1


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