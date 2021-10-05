Avustralya, turistleri 2022’ye kadar kabul etmeyecek

Başbakan Morrison, sınırların açılmasının ardından ülkeye uluslararası öğrencilerin, Avustralya vatandaşlarının ve vasıflı göçmenlerin gelebileceğini, turistlerin 2022’de ülkeye alınacağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya televizyonu Kanal 7’de yaptığı konuşmalarda, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin konulara değindi.

Morrison, koronavirüsün yayılmasını önlemek için, 2020 mart ayından bu yana kapalı olan ve kasım ayında yeniden açılması planlanan uluslararası sınırlara ilişkin, ülkeye geleceklere verilen öncelikler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Morrison, sınırların açılmasıyla önceliğin yurt dışındaki Avustralyalılara verileceğini belirtti.

Çift doz aşı yaptıranların kendi evlerinde 7 gün karantinaya alınacağını belirten Morrison, “Yurt dışında çifte aşılıysanız ve Avustralya'da ikamet ediyorsanız, Avustralya vatandaşıysanız, birinci dereceden aile üyesiyseniz, bu düzenlemeler kapsamında seyahat edebileceksiniz." sözlerini kaydetti.

TURİSTLER İLK İKİ SIRADA YER ALMADI

Morrison’un açıklamalarında ilk iki sırada turistler yer almadı.

Turistlerin öncelik sıralamasına almayan Morrison, bu kişileri 2022’den itibaren kabul edeceklerini duyurdu.

ÖNCELİK VASIFLI GÖÇMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN

Morrison, "Bir sonraki öncelik, ülke için çok önemli olan ve çifte aşılı vasıflı göçmenlerin yanı sıra eğitimleri için Avustralya'ya gelip de geri dönen öğrencilerindir. Gelecek yıl uluslararası ziyaretçileri de alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kulandı.

SINIRLARIN AÇILACAĞINI DUYURMUŞTU

2020 mart ayından bu yana koronavirüsün yayılmasıyla Morrison, Avustralya vatandaşları ve daimi izini olanlar dışındakilere kapatılan sınırların, ülkede çift doz aşı yaptıranların oranının yüzde 80’e çıkması durumunda, kasımda açılacağını duyurmuştu.

ÇİFT DOZ AŞILANMA ORANI YÜZDE 57,4

Ekim sonu çift doz aşılanma oranının yüzde 80’ulaşması beklenen ülkede, çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 57,4, tek doz aşı olanların oranıysa 79,9 seviyesinde bulunuyor.

1355 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkede, koronavirüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020’den bu yana alınan sıkı tedbirlere rağmen toplam 115 bin 859 kişi hastalığa yakalandı. 1355 kişi, hastalık nedeni ile hayatını kaybetti.

1535 HASTADAN 298’İ YOĞUN BAKIMDA

Halen 23 bin 354 aktif vakanın bulunduğu Avustralya’da hastanede yatan 1535 hastadan 298’i yoğun bakımda bulunuyor.