Avustralya'da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasaklanıyor

Avustralya'da bir ilk niteliğindeki sosyal medya yasağının yürürlüğe konmasına hazırlık yapılıyor.

Büyük ve küçük tüm teknoloji platformları Avustralya'daki 16 yaşının altındaki kullanıcıları platformdan çıkaracak ve yeni hesap açmalarını engelleyecek teknik düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

HESAPLAR DEVRE DIŞI KALACAK

Yasak kapsamına alındığı belirtilen platformlar 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşın altındaki tüm kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacak.

Avustralya hükümetine bağlı internet ortamındaki kullanıcıların güvenliğine ilişkin çalışmalar yürüten eSafety Komiserliği platformların 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını engellemek için 'makul adımlar attığına' ikna olmazsa platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

YASAK KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR

16 yaşından küçük kullanıcıların erişimine kapatılacak uygulamalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformları yer alıyor.

Çocukların kullanımı için özel olarak düzenlenen YouTube Kids ve eğitim faaliyetlerinde kullanılan Google Classroom uygulaması ile LinkedIn gibi iş platformlarının ise bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada yasağa tabi tutulabilecek platformlarda değişiklikler meydana gelebileceği ve yeni platformların da bu listeye dahil edilebileceği aktarıldı.

Avustralya'da yeterince büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu düşünülen hizmetlerin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve eSafety'den açıklama istemeleri istenebilecek ve böylece zaman içinde liste genişletilebilecek.

HESABI KAPATMASI GEREKENLER NE YAPACAK?

Facebook ve Instagram, gençlere tüm fotoğraf ve mesajlarını indirip hesaplarını 16 yaşına gelene kadar askıya almanın yanı sıra hesaplarını tamamen silme seçeneğini de sunuyor.

TikTok, kullanıcılara hesaplarını devre dışı bırakma veya silme seçeneği sunacağını ve mevcut içeriklerini arşivleyebileceklerini açıkladı.

Snapchat de geçtiğimiz ay Avustralya Senatosu'nun soruşturmasına verdiği yanıtta kullanıcıların fotoğraf ve mesajlarını indirebileceğini, hesapların ise kullanıcı 16 yaşını doldurduğunu kanıtlayana kadar devre dışı bırakılıp kilitleneceğini belirtti.

Şirket, çocukların 16 yaşına geldiklerinde tekrar etkinleştirebilmeleri için 'dondurulmuş hesap' özelliği geliştirdiklerini, bu düzenlemenin Avustralya'da 13 ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 440 bin kullanıcıyı etkileyeceğini açıkladı.

Diğer platformlar ise genç kullanıcı hesaplarıyla ilgili hangi adımları atacaklarına ilişkin henüz bir açıklama yayımlamadı.

YouTube, yasak kararına tepki göstererek yüksek mahkemeye başvuruda bulunacağını açıklasa da henüz bu yönde bir adım atmadı, yasağa uyup uymayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.