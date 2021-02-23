Avustralya'da 17 bin yıllık kaya çizimi keşfedildi

Bir mağaranın tavanında bilim insanları tarafından keşfedilen kanguru çiziminin, Avustralya'nın en eski çizimi olduğu belirtildi.

Bilim insanları tarafından tarihi bir bulguya ulaşıldı...

Avustralya'nın batısında Aborijin kaya resimleri ile meşhur Kimberley bölgesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, mağara tavanında aşıboyası ile resmedilmiş 2 metre boyunda bir kanguru çizimi keşfedildi.

EN ESKİ ÇİZİM

Bilim insanları, çizimin yaşının radyokarbon tarihlemeli eski çamur yaban arısı yuvalarıyla belirlendiğini belirtti. Ayrıca söz konusu çizimin, Avustralya'nın en eski kaya çizimi olduğu ifade edildi.

“ÇİZİM 17 BİN YAŞINDA”

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Melbourne Üniversitesi'nde görevli Jeokronolog Dr. Damien Finch, şu sözleri kaydetti:

"Resmin altında yatan 3 eşek arısı yuvasını radyokarbon ile tarihlendirdik ve belirlemek için 3 yuva inşa ettik. Çizimin yaşı ise 17 bin 500 ile 17 bin 100 arasında; büyük ihtimalle 17 bin 300 yaşında.”

“BAĞLANTILI OLABİLİR”

Çalışmanın ortak yazarı olan Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Sven Ouzman, kanguru resmi ile diğer bölgelerdeki antik sanat arasında bir bağlantı olabileceğini ifade etti. Ayrıca Dr. Ouzman, “Bu ikonik kanguru çizimi, görsel olarak Güney Doğu Asya'daki adalarda yer alan 40 bin yıl öncesine ait kaya çizimlerine benziyor, bu da kültürel bir bağlantı olduğunu gösteriyor ve Avustralya'daki daha eski kaya çizimlerini işaret ediyor.” dedi.

ENDONEZYA’DA 45 BİN YILLIK ÇİZİM

Bu yılın başlarında araştırmacılar, Endonezya'daki Sulawesi adasında 45 bin yıl öncesine ait bir domuzun gerçek boyutlu bir tasviri olan dünyanın en eski hayvan mağara çizimini keşfetmişlerdi.