Avustralya'da 4 çocuğunu öldürdüğü için hapis yatan kadın masum çıktı Avustralya'nın en büyük adalet hatalarından biri olarak tanımlanan Kathleen Folbigg davasında 20 yıllık esaret son buldu.

ensonhaber.com

Avustralya tarihine geçen tutuklamada gerçek ortaya çıktı.

Avustralya'nın 'en kötü kadın seri katili' olarak damgalanan 55 yaşındaki Kathleen Folbigg, dört küçük çocuğunu öldürmediğini gösteren yeni kanıtların ardından affedildi.

Folbigg, Jürinin; Caleb, Patrick, Sarah ve Laura isimli bebekleri öldürdüğünü tespit etmesinden sonra 20 yıl hapis yattı.

Ancak yakın tarihli bir soruşturmanın ardından bilim insanları bebeklerin doğal olarak öldüklerini belirlediğini duyurdu.

4 çocuğun şüpheli ölümü

1989 ile 1999 yılları arasında 19 günlük ile 19 aylık arasındaki çocuklar aniden öldü ve duruşmasında savcılar Folbigg'in onları boğduğunu iddia etti.

Ancak emekli yargıç Tom Bathurst başkanlığındaki yeni soruşturmada savcılar, gen mutasyonları üzerine yapılan araştırmaların çocukların ölümlerine ilişkin anlayışlarını değiştirdiğini kabul ettiler.

Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcısı Michael Daley, Bathurst'ün Folbigg'in suçlu olduğuna dair makul şüpheler olduğuna dair "kesin görüşe" geldiğini duyurdu.

Serbest kaldı

Sonuç olarak, NSW valisi tam bir af imzaladı ve Folbigg'in hapishaneden derhal serbest bırakılmasını emretti.

Daley, "Onun için 20 yıllık bir çile oldu. Yakında çıkacak. Huzur diliyorum" diyen Daley, düşüncelerinin çocukların babası Craig Folbigg ile de olduğunu sözlerine ekledi.