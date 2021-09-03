Avustralya'nın Sidney kentinde engelli olduğunu iddia eden bir kadın, aşı karşıtı protesto yaptığı sırada polis memurlarının kendisini tutuklamak istemesi üzerine olay yerinde arbede yaşandı.

Avustralya'nın Sidney kentindeki Bankstown tren istasyonunda engelli olduğunu söyleyen bir kadın aşı karşıtı protesto yaptı.

Tren istasyonunda ''Kabul etmiyorum'' diye bağıran kadına bir grup polis memuru müdahale etmeye çalışırken o anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Avustralya'da aşı karşıtı protesto yapan kadına polis müdahalesi VİDEO

''ENGELLİYİM, RIZA GÖSTERMİYORUM''

Olay anını cep telefonu kamerasına kaydeden kişi polis memurlarına ''nazik olun'' dediği görülüyor.

Görüntülerde, kadının polisler tarafından tutuklanırken defalarca çığlık attığını görülüyor.

Kadın, kendisini zapt etmeye çalışan polis memurlarına ''Engelliyim, rıza göstermiyorum'' diye bağırıyor.

O sırada görüntüleri kaydeden kişinin ise ''Dikkatli ol, o direnmiyor'' ifadelerini kullandığı görülüyor.