Avustralya'da gökyüzü kızıl oldu: Nedeni buymuş

Avustralya'da gökyüzü kızıla boyandı.

Ülkede etkili olan şiddetli rüzgar ve toz fırtınası, gökyüzünü kızıl bir örtüyle kapladı.

Carnarvon kasabasında yaşanan doğa olayı, görüş mesafesini düşürürken gündüzü adeta geceye çevirdi ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları gökyüzünün kıpkırmızı olmasını "Kıyamet alameti" olarak yorumladı.

SİKLON ETKİSİ

Yetkililere göre olay, bölge açıklarında etkili olan tropikal siklonun yarattığı güçlü rüzgarların, kurak arazilerden büyük miktarda tozu sürüklemesiyle meydana geldi.

Gökyüzündeki kırmızılığın sebebinin Narelle Kasırgası'nın savurduğu çöl tozları olduğu öğrenildi.