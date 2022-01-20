Avustralya'da koronavirüsle ilgili açıklama tepkilere neden oldu

Avustralya'da koronavirüsle ilgili açıklama tepkilere neden oldu

Eczacılık Birliği Başkanı Twomey, "Koronavirüse yakalanmak için bundan daha iyi bir zaman yok" dedi. Twomey'in sözleri tepki çekti.

Avustralya Eczacılık Birliği Ulusal Başkanı Trent Twomey'in koronavirüsle ilgili sözleri, tartışmalara yol açtı.

2 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 3 bin ölümün yaşandığı Avustralya'da Twomey, çocuklarına artık maske taktırmadığını itiraf etti.

"ŞİMDİ KORONAVİRÜSE YAKALANMANIN ZAMANI"

Twomey, açıklamasının devamında, "Koronavirüse yakalanmak için bundan daha iyi bir zaman yok. Eğer ailem koronavirüs olacaksa şimdi tam zamanı." şeklinde konuştu.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

İfadelerine açıklık getirmeye çalışan Twomey, çocuklarının okula dönmeden önce virüsten kurtulmasını tercih ettiğini ve koronavirüsün eğitimleri için "son derece yıkıcı" olabileceğini söyledi.

"KÖTÜ BİR ÖRNEK"

Avustralya Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı Chris Moy, Trent Twomey'in artan koronavirüs vakalarının ortasında yaptığı açıklamaları "kötü bir örnek" oluşturduğu için kınadı.

Moy, "Bunun hem genel halk sağlığı perspektifi açısından hem de örnek teşkil etme açısından güvenilir olduğuna inanmıyorum." ifadesini kullandı.