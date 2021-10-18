Avustralya'da son 24 saatte 2 bin 185 yeni vaka

Delta varyantına karşı birçok tedbirleri getirmesine rağmen Avustralya'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 185’e çıktı.

Koronavirüsün Delta varyantına karşı tedbirlerini kontrolden bırakmamaya çalışan Avustralya’da, virüse yakalananların sayısı 145 bin 320’ye, virüsten ölenlerin sayısı da 1544’e çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki en fazla vaka sayısı 1903 kişinin kovid-19’a yakalanmasıyla, geçen yılın ardından bu sene de virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde kaydedildi. Avustralya genelinde bir gün içinde kovid-19 teşhisi konulanların sayısı 2 bin 185’e çıktı.

EYALETTE 5 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 2,5 aydır yürürlükte olan tam kapanmayı 22 Ekim'de kaldırmaya hazırlanan Victoria’da 7, yasakların hafifletildiği Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

BUGÜNE DEK 145 BİN 320 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Kovid-19’un yayılmaya başladığı 2020 mart ayının sonundan itibaren uluslararası sınırlarını kapalı tutarak, virüsün yayılmasına karşı sıkı tedbirlere başvuran Avustralya’da, bugüne kadar 145 bin 320 kişi virüse yakalandı. Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken, son 24 saatte Victoria ve NSW’de 12 kişinin ölmesiyle, Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1544’e yükseldi.