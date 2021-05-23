Avustralya'da Türk Festivali

Tarihi Queen Victoria Market’te organize edilen ve iki gün boyunca birçok etkinliğe sahne olan festival yoğun ilgi gördü.

Avustralya’nın Melbourne kenti, Türk Pazar Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen geleneksel festivali, çok sayıda kişi ziyaret etti.

Moreland Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, Melbourne Belediyesi ve Victoria Market tarafından tutulan istatistiklere göre, 2 günde yaklaşık 50 bin kişinin festivale katıldığını söyledi.

TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILDI

Bu yıl 14’üncüsünü düzenledikleri festivalde her yıl on binlerce Avustralyalıya Türk kültürünü tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akdeniz, "Pandemi nedeniyle toplumumuz bir hayli sıkıntılı günler yaşadı. Bu sıkıntılı günlerden sonra da biraz rahatlamak için bu çalışmanın içerisine girdik. Bu çalışmayı (festivali) iyi ki de yapmışız. İki günden beri beklentilerimizin üzerinde bir katılım oldu. Katılımdan daha ziyade bizi mutlu eden taraf, kültürel değerlerimizi Avustralya toplumuna tanıtmış olmamız." ifadelerini kullandı.

TÜRK MUTFAĞI ÜRÜNLERİNİ TATTILAR

Festivali ziyaret edenler, döner kebaptan gözlemeye, lokma tatlılarından Türk lokumuna, Türk kahvesinden simide kadar Türk mutfağından çok sayıda örneği tatma imkanı buldu.

Çeşitli kültür tanıtımlarının da yer aldığı festivalde ayrıca hat sanatından ebru sanatına, hediyelik eşyalardan geleneksel takılara, mehter marşlarından halk oyunlarına kadar Türk kültürüne özel çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.