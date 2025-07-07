Avusturalya'da zehirli mantarla 3 akrabasını öldürdü: Karar verildi

Avustralya’da bir öğle yemeği daveti, ülkenin en sarsıcı cinayet davalarından birine dönüştü.

Erin Patterson, 2023 yılında üç akrabasını zehirli mantarlı Beef Wellington yemeğiyle öldürmekten suçlu bulundu.

29 Temmuz 2023’te Victoria eyaletine bağlı Leongatha kasabasında verilen öğle yemeğine beş kişi davet edildi.

Ancak ev sahibinin eski eşi Simon Patterson, son anda katılmaktan vazgeçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yemekte bulunan dört kişi – Simon’ın anne ve babası Don ve Gail Patterson ile teyzesinin eşi Ian ve Heather Wilkinson – yemekten birkaç saat sonra mide bulantısı ve ishal şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konuklardan Gail ve Heather 4 Ağustos'ta, Don ise ertesi gün karaciğer nakline rağmen hayatını kaybetti.

Ian Wilkinson ise haftalar süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata tutundu.

ZEHİRLİ MANTARLA PLANLI CİNAYET

Savcılığa göre Erin Patterson, son derece ölümcül olan "death cap" mantarlarını internet üzerinden gördüğü bir paylaşım sayesinde toplamış ve yemek hazırlığında kullanmıştı.

Bu mantarlar, karaciğerdeki protein üretimini durdurarak birkaç gün içinde organ yetmezliğine yol açabiliyor.

KANITLAR ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme süresince Patterson’ın 28 Nisan’da zehirli mantarların bulunduğu bölgede cep telefonu sinyali verdiği ve o gün bir mantar kurutma makinesi satın aldığı belirlendi.

Söz konusu cihaz, olaydan birkaç gün sonra geri dönüşüm merkezine atıldı.

İçinde ölümcül mantarlara ait kalıntılar ve Patterson’ın parmak izleri bulundu.

DELİLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Savcılık, Patterson’ın olaydan sonra da kendini hasta gibi göstererek polise yalan söylediğini, kurutucuyu gizlice imha ettiğini ve cep telefonuyla bilgisayarını fabrika ayarlarına döndürerek kanıtları yok etmeye çalıştığını ileri sürdü.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Avustralya yasalarına göre savcılığın olayın nedenini ispatlaması gerekmiyor.

Ancak dava süresince ortaya çıkan mesajlar, Patterson’ın özellikle boşanma sürecindeki gerilim nedeniyle eşinin ailesiyle bağlarını koparmak istediğini ortaya koydu.

"BU SAÇMALIKTAN BIKTIM"

2022 tarihli bir Facebook mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bu saçmalıktan bıktım, onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum.”

DAVA DÜNYA BASININDAN İLGİ GÖRDÜ

On haftalık dava boyunca her gün tanıklar dinlendi, deliller incelendi. Duruşma, Avustralya ve dünyada büyük ilgi gördü; davayı takip eden dört farklı podcast yayına başladı.

KASTEN ÖLDÜRME İLE YARGILANACAK

Mahkeme sürecinin sonunda jüri, Patterson’ın dört kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmeye çalıştığına kanaat getirdi.

Patterson’ın cezası, önümüzdeki günlerde açıklanacak.



Yasalara göre jüri üyelerinin kimliği gizli tutulacak ve mahkeme salonunda ne konuştuklarına dair bilgi vermeleri yasak olacak.