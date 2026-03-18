Azerbaycan'dan İran'a ikinci yardım tırı

ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın da misillemlerde bulunduğu saldırılarda 19'uncu güne girildi.

İran, ABD ile İsrail'in ortak saldırılarına sahne olduğu bugünlerde Azerbaycan'dan da yardım tırları gönderildi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, İran'a insani yardım gönderildi.

5 TIR İLE YARDIM

İnsani yardımın toplam hacmi 82 ton oldu.

Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ile 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.

İnsani yardım malzemeleri 5 TIR ile sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE GÖNDERMİŞTİ

Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyelerle çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.

Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.