Vakaların tekrar artmaya başladığı ülkede sokak kısıtlaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Mückstein, 1 Şubat'tan itibaren aşının zorunlu olacağını söyledi.

Koronavirüs salgınında vakaların yeniden tırmanışa geçtiği Avusturya'da, yasaklar geri geldi.

Salgınla mücadele kapsamında Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün gece itibarıyla başladı.

20 GÜNLÜK YASAK

Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, 10 gün daha uzatılabilecek.

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

Avusturya'da 20 günlük sokak yasağı başladı ViDEO

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KAPSAMI

Yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak.

Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

AŞI YAPTIRMAYANLAR İÇİN YASAK DEVAM EDECEK

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi.

AŞININ ZORUNLU OLACAĞI TARİH

Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.