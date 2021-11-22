Euro
12.6317
-0.6%
Dolar
11.1923
-0.53%
Altın
662.38
-0.88%
Borsa
1.756
1.06%
Bitcoin
645.899
-2.40%
BTXN Coin
20.42
-1.30%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Avusturya'da 20 günlük sokak yasağı başladı

    Vakaların tekrar artmaya başladığı ülkede sokak kısıtlaması başlatıldı. Sağlık Bakanı Mückstein, 1 Şubat'tan itibaren aşının zorunlu olacağını söyledi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya'da 20 günlük sokak yasağı başladı

    Koronavirüs salgınında vakaların yeniden tırmanışa geçtiği Avusturya'da, yasaklar geri geldi.

    Salgınla mücadele kapsamında Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün gece itibarıyla başladı.

    20 GÜNLÜK YASAK

    Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, 10 gün daha uzatılabilecek.

    Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

    Avusturya'da 20 günlük sokak yasağı başladı ViDEO

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KAPSAMI

    Yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak.

    Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #1

    AŞI YAPTIRMAYANLAR İÇİN YASAK DEVAM EDECEK

    Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi.

    AŞININ ZORUNLU OLACAĞI TARİH

    Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #2

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #3

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #4

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #5

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #6

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #7

    Avusturya da 20 günlük sokak yasağı başladı #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir