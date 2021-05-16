Sebastian Kurz'un partisinde bir siyasetçi, İsrail'i kınadığı için ihraç edildi

Sebastian Kurz'un partisinde bir siyasetçi, İsrail'i kınadığı için ihraç edildi

Filistinlilere yönelik desteğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dile getiren Resul Yiğit, yönetiminde görev aldığı partiden ihraç edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail’e desteği devam ediyor.

İsrail’in Filistinlilere yönelik kanlı saldırılarına yönelik tepki veren ve Sebastian Kurz'un partisi olan Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) üyesi Resul Yiğit, partiden kovuldu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un genel başkanı olduğu partide, Viyana Gençlik Kolları gibi çeşitli görevlerde bulunmasının yanı sıra yönetimde görev almış Yiğit, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı sosyal paylaşımından sorumlu tutuldu.

"KAZANSIN DİYE GECE GÜNDÜZ MESAİ HARCADIM"

Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin yazarak paylaştığını söyleyen Yiğit, “Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz' un, seçimi kazanabilmesi için gece gündüz yoğun mesai harcadım.” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜNCELERİN ÖZGÜRCE SÖYLENDİĞİ ÜLKE OLARAK BİLİYORDUM”

Yiğit, “Sabah altıda kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. Avusturya'da fikirlerin ve düşüncelerin özgürce söylendiği ülke olarak biliyordum. Başbakan İsrail’e destek amaçlı İsrail Bayrağını Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekti. Ben de buna karşılık düşüncemi paylaştım.” dedi.

"TELEFONLA ARAYARAK ÜYELİĞİME SON VERİLDİ”

Yiğit, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan sonra partiden telefonla arayarak, üyeliğime son verildiği söylendi. Partideki merkez yönetimdeki partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu haksızlığı her platformda dile getireceğim.”

Avusturya’da İsrail'i kınadığı için partisinden ihraç edildi VİDEO



İSRAİL BAYRAĞI ÇEKMİŞTİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarında tarafını açıkça belli ederek Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekmiş, bu görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden,“Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail'e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail'in yanındayız.” ifadeleri ile paylaşmıştı.