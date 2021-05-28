Avusturya'da Müslümanlara yönelik fişlemeye tepki

Başbakan Kurz hükümetinin oluşturduğu dijital harita, Avusturya'daki Müslümanlar arasında endişeye yol açtı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz iktidarının hayata geçirdiği "Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi"nin yürüttüğü çalışma, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Merkez tarafından Müslümanlara ait 600 kurumun detaylı bilgilerinin yer aldığı, fişlemeyi andıran çalışmaya sert tepkiler geldi.

DİJİTAL HARİTA TEPKİSİ

Viyana Üniversitesi Rektörü Engl, üniversitenin internet sitesinde paylaştığı yazılı açıklamada, "İslamlandkarte" adı verilen ve cami, eğitim kurumu, dernek gibi Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının detaylı bilgilerinin yer aldığı "dijital haritayla" üniversitenin herhangi bir bağının olmadığını belirtti.

Engl, çalışmada yer alan içeriklerin üniversitenin konuya ilişkin yaklaşımını yansıtmadığını belirterek, "Bu nedenle söz konusu haritada Viyana Üniversitesi'nin logosunun kullanılmasını yasakladım." ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMANLARA YÖNELİK POTANSİYEL ŞÜPHELİ ALGISINI KÖRÜKLÜYORLAR"

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait cami ve derneklere ait bilgilerin paylaşılmasının, iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) hakkında başlatılan soruşturmaları "örtbas etme" girişimi olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi’nin son yaptığı çalışmayla bu yapıya yönelik kaygıları haklı çıkarttığını, yapılanın Müslümanlara yönelik potansiyel şüpheli algısını körüklemek olduğu belirtildi.

"ÇİRKİN POLİTİKA"

Aktivist David Albrich, yolsuzluk skandallarıyla sarsılan Başbakan Sebastian Kurz’un partisinin "çirkin sağcı politikalarla bulunduğu durumdan sıyrılmak için bir kez daha Müslümanlara karşı harekete geçtiğine" dikkati çekerek "Müslüman kardeşlerimizin yanındayız, ırkçılığa son." ifadesini kullandı.

Gazeteci Markus Sulzbacher da detaylı bilgilerin yer aldığı dijital haritadaki verilen büyük bir kısmının çok eski ve yanlış olduğunu belirterek "Almanya’da aşırı sağcıların (Kimlikçiler hareketinin) yaptığı işi, Avusturya’da hükümet görev edinmiş." görüşünü paylaştı.

ATİB'DEN TEPKİ

Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) de yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin en büyük Müslüman çatı kuruluşu olarak, söz konusu çalışmada paylaşılan bilgilerin ATİB bünyesinde ciddi kaygılara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, ATİB’e yönelik birçoğu sosyal medya platformlarından elde edilmiş; eksik, yanlış ve çok önceki tarihlere ait veriler üzerinden yürütülen çalışmanın bilimsel değerinin düşük olduğu vurgulandı.

"UMARIZ AŞIRI GRUPLARIN ELİNE GEÇMEZ"

Söz konusu paylaşımların ortaya çıkartacağı riskli durumun, güvenlik güçleri tarafından görülmesinin temenni edildiği açıklamada, "Umarız burada yaşayan Müslümanların güvenliği, şiddet yanlısı ve aşırı grupların eline geçmez." değerlendirmesine yer verildi.

İktidardaki merkez sağ ÖVP ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslamlandkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

FİŞLEMEYİ ANDIRIYOR

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ednan Aslan’ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın, Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiği, bir tür fişlemeyi andırdığı ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.