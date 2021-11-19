Avusturya’da, sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Schallenberg, pazartesi gününden itibaren herkesi kapsayacak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının uygulanacağını açıkladı.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, beraberindeki heyetle yaptığı basın toplantısında, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Schallenberg, aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamamak için çok çaba sarf ettiklerini, ancak alınan son kararlara rağmen aşıya olan ilgide istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade etti.

Bazı siyasi çevrelerin ve çeşitli oluşumların aşı karşıtı yaklaşımı nedeniyle vatandaşların aşı yaptırmakta tereddüt ettiğini belirten Başbakan Schallenberg, bunun ülkenin sağlık sistemine yönelik bir ‘saldırı’ olduğunu söyledi.

Başbakan Schallenberg, yoğun bakım hasta sayılarında ciddi oranda artış yaşandığını aktardı.

AŞI ZORUNLULUĞU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Vakaların artışı ve sokağa çıkma kısıtlaması döngüsünden kurtulmak istediklerinin altını çizen Schallenberg, "Dün zor bir karar aldık. Ülke genelinde 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için çalışmalar başlatıldı." dedi.

EN FAZLA 20 GÜN SÜRECEK

Schallenberg, salgına ilişkin durumun ciddiyeti ve sağlık sisteminin korunması için eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılan görüşme sonucunda ülke genelinde herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığını bildirerek "Pazartesiden itibaren en fazla 20 gün süresince federal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." ifadesini kullandı.

KISITLAMAYA HERKES TABİ TUTULACAK

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın kırılması için sokağa çıkma kısıtlamasının gerekli olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bazı koşullar dışında tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına herkesin tabi tutulacağını kaydetti.

KISITLAMA AŞISIZLAR İÇİN SÜRECEK

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edeceğini belirten Mückstein, aşı yaptırmış kişilerin oranının yükselmesi gerektiğini, bu nedenle aşı zorunluluğu getirme kararı aldıklarını kaydetti.

Bu kapanma kararıyla market, eczane gibi zorunlu ihtiyaçların giderildiği alışveriş yerlerinin dışında her yer kapanırken uzaktan eğitime geçilecek.