Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma, dünya basınında

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ABD, Çin, Katar ve diğer ülkelerdeki yayın kuruluşları, Ayasofya'daki namazı okurlarına aktardı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanından Cuma namazını kılmak için Ayasofya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı namaz, dünya basınında geniş yer buldu.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ayasofya’da kılınan Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da ilk Cuma namazı” şeklinde aktardı.

"86 YIL SONRA İLK KEZ..."

Yunanistan medyasından Ekathimerini gazetesi, “Binlerce kişi Ayasofya’da Cuma namazı için toplandı” ifadelerini kullandı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, haberi “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığıyla okurlarına duyurdu.

"1500 YILDIR İSTANBUL'UN KALBİNDE"

Alman medyasından Deutsche Welle’nin, “Ayasofya’da Cuma namazı” başlıklı haberinde, “Ayasofya, 1500 yıldır İstanbul’un kalbinde bulunuyor” denildi.

Çin'in İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN, Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınladı.

İngiliz medyasından BBC News, “Eski İstanbul müzesi, Müslümanları ağırlıyor” ifadelerini kullandı.