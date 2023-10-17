Ayet paylaşan Filistinli kadın sanatçı Dalal Abu Amneh gözaltına alındı

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Hamas'ın Aksa Tufanı harekatını bahane ederek Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde sivil katliama girişen İsrail, zulmüne en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edemiyor.
"La Galibe İllallah" dedi, tutuklandı
İsrail polisi, geleneksel şarkılarıyla tanınan Filistinli sinir bilimci Dalal Abu Amneh'i Facebook'ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutukladı.
Abu Amneh, Pazartesi günü evinden yaptığı "La Galibe İllallah" sözleri ile yaptığı paylaşım yapmıştı.
Sorgusunun devam ettiği öğrenilen Abu Amneh'in İsrailliler tarafından tehdit edildiği bildirildi.
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