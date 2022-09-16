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- Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti
Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti
- Haber Merkezi
- 16.09.2022 - 09:05
- Güncelleme : 16.09.2022 - 09:10
Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalar sürüyor...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınır bölgelerinde provokasyonda bulunduğunu açıklamıştı.
Provokasyonların ardından günlerdir süren gerilim çatışmalara neden oldu.
400 Ermeni asker öldürüldü
Bu kapsamda Azerbaycan birlikleri, Türk SİHA'larını yeniden havalandırarak karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.
Son gelen bilgilere göre 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğü aktarıldı.
Azerbaycan askeri, Ermeni askerin yaralarını sardı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öldürülen Ermeni askerlerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Öte yandan dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kilitlenirken, cepheden çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti VİDEO
'Türk'ün merhameti'
Görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev yapan bir askerin, çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerin yaralarını sardığı görüldü.
'Türk'ün merhameti' olarak yorumlanan video geniş kitlelere yayılarak büyük beğeni topladı.