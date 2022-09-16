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    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti

    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti

    Dünyanın kilitlendiği Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında cephede çekilen video sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 09:10
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    Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalar sürüyor...

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınır bölgelerinde provokasyonda bulunduğunu açıklamıştı.

    Provokasyonların ardından günlerdir süren gerilim çatışmalara neden oldu.

    400 Ermeni asker öldürüldü

    Bu kapsamda Azerbaycan birlikleri, Türk SİHA'larını yeniden havalandırarak karşı tarafa ağır kayıplar verdirdi.

    Son gelen bilgilere göre 400 Ermenistan askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti #1

    Azerbaycan askeri, Ermeni askerin yaralarını sardı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öldürülen Ermeni askerlerin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.

    Öte yandan dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kilitlenirken, cepheden çekilen görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti VİDEO

    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti #2

    'Türk'ün merhameti'

    Görüntülerde, Azerbaycan ordusunda görev yapan bir askerin, çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerin yaralarını sardığı görüldü.

    'Türk'ün merhameti' olarak yorumlanan video geniş kitlelere yayılarak büyük beğeni topladı.

    Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askeri tedavi etti #3


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