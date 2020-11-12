Azerbaycan askerinin Karabağ'daki mücadelesinin fotoğrafı

Dağlık Karabağ'da mücadelesi zaferle sonuçlanan Azerbaycan ordusunun, cephede verdiği mücadele sırasında çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan'a saldırmasıyla Azerbaycan ordusu harekete geçmişti.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan, cephede Ermenistan ordusu ile sonu zafere ulaşacak savaşa girmişti.

Türk SİHA'larının da büyük yardımıyla, cephede harikalar yaratan Azerbaycan ordusu dünya medyasının desteğinden mahrum olsa da, zorlu şartlar altında mücadelesinden hiç vazgeçmedi.

Ermenistan'ın, sivilleri vurmasına ve terör örgütlerini cepheye getirip savaştırmasına aldırış etmeyen Azerbaycan ordusu, ilerlemesini sürdürdü.

Ermenistan'ı bölgede etkisiz hale getiren Azerbaycan, Ermenistan'ın diz çökmesini sağladı ve kutlu zaferine ulaştı.

MÜCADELENİN FOTOĞRAFI

Savaşın başından beri motivasyonunu hiç kaybetmeyen Azerbaycan ordusuna, halk da desteğini hep gösterdi.

Halkın desteği ile cephede mücadele veren ordu, yüreğini ortaya koyarak savaştı. Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki mücadelesini gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğraf, Azerbaycan askerlerinin cephede verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor.