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    Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

    Azerbaycan askerleri kurtarılan topraklarda namaz kıldı

    Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurarak işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam eden Azerbaycan askerleri, şükür namazı kılmayı da ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 15:49
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    Ermenistan uluslararası hukuku hiçe sayan kalleş saldırılarına devam ederken, Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için hızla ilerliyor.

    Kurtarılan köylerde Azerbaycan bayrağı dalgalandıran askerlerden gelen görüntüler yürekleri ısıttı.

    Azerbaycan askerlerinin kurtardığı topraklarda şükür namaz kıldığı görüntüler, kameraya yansıdı.

    Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan topraklarda namaz kılıyor VİDEO

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