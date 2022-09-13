Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor

Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor

Dün gece Ermenistan'ın ateşkes ihlali sonucu başlayan çatışmalarda 50 şehit veren Azerbaycan, hedefleri tek tek vuruyor.

Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan, ateşkesi ihlal etti..

Dün gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonuna yanıt verdi

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Ermenistan hedefleri vuruluyor

50 Azerbaycan askerinin şehit olduğu çatışmalar, sınır hattında tüm şiddetiyle devam ediyor..

Azerbaycan, ateşkesi bozan sınıra mayın döşeyen Ermenistan hedeflerini vuruyor.

Azerbaycan, ateşkesi bozan Ermenistan hedeflerini vurmaya devam ediyor VİDEO

2.Karabağ Savaşı sonrası en büyük çatışma

Yaşananların 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.