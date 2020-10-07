Azerbaycan Cumurbaşkanı İlham Aliyev: Ateşkes, Ermenistan'ın çekilmesi ile olur

Azerbaycan Cumurbaşkanı İlham Aliyev: Ateşkes, Ermenistan'ın çekilmesi ile olur

Dağlık Karabağ geriliminin yaşandığı Ermenistan'a ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkesin yalnızca Ermenistan'ın çekilmesi ile mümkün olabileceğini söyledi.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürerken, bölge ile ilgili atılan adımlar da yakından takip ediliyor.

Azerbaycan'ın kendisine ait toprakları Ermenistan işgalinden kurtarması gururla karşılanırken, bazı taraflardan gelen olumsuz yaklaşımlar da mevcut.

CNN Türk ekranlarında röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisine yöneltilen 'ateşkes' çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

"ATEŞKES, ERMENİSTAN'IN ÇEKİLMESİ İLE OLUR"

Ateşkesin şu anda mümkün olmadığını belirten Aliyev, "Ateşkes, Ermenistan'ın çekilmesi ile olur" dedi.

İLHAM ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Ermenistan'ın sivillere düzenlediği saldırıların Azerbaycan'ı durduramayacağını belirten İlham Aliyev, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ermenistan ordusunun acizliği ve Ermenistan'ın siyasi yöneticilerinin cinayeti. Sivillere saldırmak, ateş açmak, balistik roketlerle sivil şehirlere saldırmak cinayet sayılır.

Savaş meydanında Ermenistan görür ki, bizim önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Sivillere saldırıları bizi durduramaz.

Sorunumuz Ermeni halkıyla değil yönetimiyle. Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Bizim davamız hak davasıdır. Azerbaycan hiçbir zaman sivil insanlara saldırmamıştır. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır.

Ermenistan savaş suçu işliyor. Savaş suçu işlendiğine yönelik kanıtları topluyoruz. Maalesef bundan önceki dönemde Azerbaycan ve halkımıza karşı bu savaş suçuna toplum sessiz kalmıştır. Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde yapılmış bir katliamdır. Uluslararası toplum harekete geçmedi. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar.

Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması cinayettir.

Bu çağrılar sadece ateşkes çağrıları olmamalıdır. Ermenistan'a yaptırımlar uygulanmalı. Yaptırımlar uygulansaydı bu sorunlar yaşanmazdı.

Sözde değil emelde... Ama maalesef bu olmadı. Bu süreç yaklaşık 30 yıl hiçbir şekilde sonuç vermedi. Artık manasını yitirmiştir. Son dönemde Ermenistan agresif hareketlerle ve sözlerle darbe vurdu.

Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır.

Taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun çözülsün sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun."

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