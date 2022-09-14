Azerbaycan: Ermeni askerlerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız

Ölen Ermeni askerleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ayrıca, Erivan'a ateşkes çağrısında bulunuldu.

Ermenistan'ın provokasyonları, günlerdir süren gerilimin çatışmalara dönüşmesine neden oldu.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine ağır kayıplar verdirdi.

Nokta atışlarıyla hedefler etkisiz hale getirilirken, Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşları Devlet Komisyonu açıklama yaptı.

Azerbaycan'dan ölen Ermeni askerleriyle ilgili açıklama

Açıklamada, çatışmalarda ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin teslim edilmesine hazır olunduğu belirtildi.

12-13 Eylül'de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların engellendiği hatırlatıldı.

"Yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız"

Bunun sonucunda Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuka bağlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, “Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulunuldu ve ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerinin tek taraflı olarak karşı tarafa teslim edilmeye hazır olduğu bildirildi.” denildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusu 50 şehit verdi

AA'nın haberine göre, Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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