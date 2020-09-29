Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 3. Martuni motorlu piyade alayının darmadağın edildiğini bildirdi.

Azerbaycan, saldırıları başlatan Ermenistan ordusuna ağır kayıplar yaşatmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, çatışmalarla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"MOTORLU PİYADE ALAYI DARMADAĞIN OLDU"

Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

TAMAMEN İMHA EDİLDİ

İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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