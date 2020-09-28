Azerbaycan: Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz

Yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusu için sert ifadeler kullanıldı.

Dün Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatarak, bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtardı. Ermenistan, saldırılarda ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı.

"ÖNLEM ALMAK İÇİN KARŞILIK VERECEĞİZ"

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter şehrine ateş açtığı belirtilerek, "Ermenistan'ı son kez uyarıyoruz. Biz de önlem almak için karşılık vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Bakanlık, çatışmalarda Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların imha edilmesinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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